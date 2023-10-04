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Сегодня, 15:43

Мирра Андреева проиграла Рыбакиной в третьем круге турнира в Пекине

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Россиянка Мирра Андреева проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче третьего круга турнира в Пекине — 6:2, 4:6, 1:6. Игра длилась 1 час 51 минуту.

Андреева за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Рыбакиной — 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Ясмин Паолини (Италия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Мирра Андреева (Россия, Q) — 2:6, 6:4, 6:1

Теннис
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
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