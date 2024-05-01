Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде — 1:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 20 минут.

Россиянка сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету Соболенко 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мирра Андреева (Россия) — 6:1, 6:4