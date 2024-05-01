Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде

Сегодня, 22:23
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде — 1:6, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 20 минут.
Россиянка сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету Соболенко 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан, 4).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мирра Андреева (Россия) — 6:1, 6:4