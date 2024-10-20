Андреева — о поражении от Касаткиной: «Надеюсь, научусь справляться с давлением и эмоциями»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от соотечественницы Дарьи Касаткиной в финале турнира WTA 500 в Нинбо (Китай).

17-летняя Андреева уступила в трех сетах — 0:6, 6:4, 4:6. Она несколько раз заплакала в ходе матча и не сумела сдержать слез во время церемонии награждения.

«Это, конечно, обидное поражение. Но для последнего турнира в году для меня это было неплохое выступление. Надеюсь, в будущем я научусь справляться с давлением, со своими эмоциями», — цитирует Андрееву ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Касаткина завоевала восьмой титул WTA в карьере в одиночном разряде. На счету Андреевой два выхода в финалы и первое поражение в решающем матче.