Андреева — о поражении от Соболенко: «По крайней мере, я выиграла на один гейм больше, чем в прошлом году»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение в четвертьфинале турнира в Мадриде от белоруски Арины Соболенко (1:6, 4:6).

«По крайней мере, я выиграла на один гейм больше, чем в прошлом году на турнире. Может быть, это и хорошо, но я все равно чувствовала, что это очень сложно. Арина оказывает большое давление с задней линии, и вначале было немного сложно найти ритм. Я чувствовал, что во втором сете мне удалось немного сориентироваться, но этого все равно было недостаточно, если бы мы сыграли три сета, как в мужской сетке на турнире Большого шлема, то, может быть, я и смогла бы победить, но мы сыграли только два», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.