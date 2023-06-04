Мирра Андреева: «У меня нет любимого покрытия, потому что когда я играю на харде, то скучаю по грунту»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что у нее пока нет любимого покрытия.

«У меня нет любимого покрытия, потому что когда я играю на харде, то скучаю по грунту, а когда я играю на грунте, то скучаю по харду. Поэтому я не могу сказать, какое покрытие мое любимое. Я еще не играла на траве. Это может быть мой первый раз. Я очень жду, потому что никогда не пробовал. Если я смогу поехать, посмотрим, что получится», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Также Мирра рассказала, как относится к тому, что люди часто упоминают, что ей всего 16 лет.

«Я на это не реагирую. Люди могут писать и говорить что хотят, я в это особо не вникаю. Меня окружают правильные люди, и я об этом не думаю. Так что пусть пишут что хотят. Мне все равно (улыбается)», — сказала Андреева.