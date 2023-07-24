Мирра Андреева рассказала о целях, которые поставила на оставшуюся часть сезона

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о целях, которые поставила перед собой на оставшуюся часть сезона.

«В начале сезона я хотела попасть в топ-70, сейчас я 66-я. Эта цель достигнута. Новая цель — попадание в топ-50. Если сейчас не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать. Так что есть шансы», — сказала Андреева в интервью на корте.

В матче первого круга турнира в Лозанне Андреева со счетом 6:0, 6:2 представительницу Украины Даяну Ястремскую.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей пары Леолия Жанжан (Франция) — Эмма Наварро (США, 5).