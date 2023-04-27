Мирра Андреева: «Медведев и Маррей здороваются со мной, а я думаю: «Ого, откуда они меня знают?»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих эмоциях от турнира WTA 1000 в Мадриде.

«Я чувствую себя немного странно, потому что это мой второй турнир WTA, а первый был в Монастире, но там было не так много известных игроков. Здесь почти каждый день я вижу Энди Маррея, Даниила Медведева и всех игроков из моей страны. Они здороваются со мной, а я думаю: «Ого, откуда они меня знают?» Так что, да, это очень здорово», — приводит слова Андреевой WTA.

В среду Андреева одержала первую победу в матче WTA, обыграв канадку Лейлу Фернандес. 15-летняя россиянка попала в основную сетку турнира по wild card.