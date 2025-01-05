Мирра Андреева снялась с турнира в Аделаиде

16-я ракетка мира Мирра Андреева не примет участия в турнире WTA 500 в Аделаиде.

«Мне жаль, что я не смогу приехать и сыграть в Аделаиде — я слышала много хорошего об этом турнире и надеялась увидеть его своими глазами. Удачи всем участникам и надеюсь увидеть вас в следующем году!» — приводит пресс-служба соревнования слова Андреевой.

Турнир будет проходить с 6 по 11 января. В первом круге 17-летняя российская теннисистка Андреева должна была сыграть против чешской спортсменки Линды Носковой. Однако теперь в качестве соперницы Носковой указана гречанка Мария Саккари, которая проиграла в финале квалификации.

Согласно протоколу, опубликованному на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), россиянка снялась с соревнований из-за изменений в расписании.

В полуфинале турнира WTA в австралийском Брисбене, прошедшем в субботу, теннисистка проиграла Арине Соболенко из Беларуси, которая занимает первую строчку мирового рейтинга.