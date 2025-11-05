Мирра Андреева сыграет на выставочном турнире в Макао

Российская теннисистка Мирра Андреева примет участие в декабрьском выставочном турнире в Макао, сообщает пресс-служба соревнований. Также на турнире выступят Александра Эала из Филиппин, британец Джек Дрэйпер, чех Якуб Меньшик и представитель Китая Шан Цзюньчэн. Капитанами команд будут тренер Андреевой Кончита Мартинес и экс вторая ракетка мира китаянка Ли На. Соревнования в Макао пройдут 27-28 декабря. Ранее Андреева в дуэте с соотечественницей Дианой Шнайдер потерпели второе поражение подряд на парном Итоговом турнире WTA и лишились шансов на выход в полуфинал.

f0rz Паолини проиграла, и теперь между ней, Миррой и кроликом 15 очков. Мирре бы сыграть пару матчей на челленджере, чтобы выйти вперед, т.к. в Брисбене ей защищать 195 очков за полуфинал, а в её финал там я не верю, если честно 06.11.2025

f0rz понимание и шмонаев это две сущности на разных полюсах) Кончита Мартинес здорово подставила Мирру отсоветовав играть в Токио) теперь Мирре нужно где-то найти 100+ очков чтобы получить 8-й посев на АО и избежать Пегулу и Рыбакину в четвертом круге. А Макао с точки зрения разницы во времени и климате с Брисбеном и Мельбурном конечно лучше, чем залив. Акклиматизации по времени после Китая в Австралии уже не будет (2 часа разницы всего), с климатом чуть сложнее, но в Макао будут играть на воздухе, а не в помещении как в Эмиратах, поэтому тоже плюс. 06.11.2025

f0rz Да дела накопились, пришлось посидеть) тренируюсь к Австралии :sweat_smile: 06.11.2025

Я из Волгограда Я там кое-что добавил в своём сообщении. Не думал, что ты так быстро ответишь. Время позднее, чего не спишь? 06.11.2025

f0rz Логично) Глянул сайт "мировой теннисной лиги", где она играла в прошлом году - там вообще шаром покати про этот год, хотя осталось всего ничего - 1,5 месяца до начала. Видимо поэтому Макао и выбрали, т.к. не было новостей про арабскую выставку 06.11.2025

Я из Волгограда Кончита Мартинес шла в пакете с Миррой. Не захотела бы Мирра играть в Макао, не было бы там и Кончиты. Ну и как ты заметил, климат и часовой пояс ближе к австралийскому. PS. 5 ноября в 9:00 здесь вышла статья, в которой Шамонаев заявил о том, что "Кончита Мартинес здорово подставила Мирру, уговорив её участвовать в выставочном турнире в Макао". Мол, Мартинес сама сыграет на этом турнире в ветеранском разряде против Ли На. В 9:00 я как раз начинаю свой рабочий день. А мобильного интернета у нас в городе уже нет больше двух недель. Так что статью эту я увидал уже только вечером, вернувшись с работы. А так бы я нашёл, что там в комментариях написать... В отличие от Шамонаева я понимаю, что одна, без Мирры, Кончита бы не поехала на конец географии (в Макао). И как ТОЛЬКО ЧТО ты написал, мировая теннисная лига пока молчит. Потому и поехали в Макао, что здесь и сыграть можно, и к климату привыкнуть. И Мирру лишний раз пропиарить можно. Все условия. Шамонаеву не понять... 06.11.2025

f0rz Странно почему Макао, а не залив, как два предыдущих года. Видимо из-за того что Кончита там капитаном будет, плюс часовой пояс и климат все же существенно ближе к австралийскому 05.11.2025

Djin Ignatov Вот на таких турнирах где никто не выступает из сильнейших и пусть играет ! Но я думаю этими играми она авторитет не завоюет ! 05.11.2025

Я из Волгограда Да ты его как хочешь обзови... Главное, что турнир этот очень удачно по срокам подходит. Через неделю после этого выставочного турнира в Макао начинаются первые официальные турниры 2026 года. Андреева хоть какую-то игровую практику получит в преддверии нового сезона. 05.11.2025