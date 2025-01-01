Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:42

Мирра Андреева сыграет с Линдой Носковой в третьем круге турнира в Брисбене

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Чешка Линда Носкова победила румынку Анку Тодони во втором круге турнира в Брисбене — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 16 минут. Носкова сделала за игру 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.

26-я ракетка мира в третьем круге встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Линда Носкова (Чехия, 12) — Анка Алексия Тодони (Румыния, Q) — 6:1, 6:4

2
Мирра Андреева
Читайте также
Назван топ-10 свадеб мировых звезд спорта в 2024 году
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Экс-тренер сборной Азербайджана по гимнастике Василева отстранена за насилие
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Сегодня
Вчера
Неделя