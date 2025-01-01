Мирра Андреева сыграет с Линдой Носковой в третьем круге турнира в Брисбене

Чешка Линда Носкова победила румынку Анку Тодони во втором круге турнира в Брисбене — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 16 минут. Носкова сделала за игру 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. 26-я ракетка мира в третьем круге встретится с россиянкой Миррой Андреевой. Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 520 600 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Линда Носкова (Чехия, 12) — Анка Алексия Тодони (Румыния, Q) — 6:1, 6:4