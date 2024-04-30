Мирра Андреева сыграет с Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде

Сегодня, 01:42
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала турнира в Мадриде обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. На счету 25-летней белоруски 4 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В четвертьфинале вторая ракетка мира встретится с россиянкой Миррой Андреевой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дэниэлл Коллинз (США, 13) — 4:6, 6:4, 6:3