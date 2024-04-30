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Сегодня, 01:42

Мирра Андреева сыграет с Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
Арина Соболенко.
Фото WTA
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала турнира в Мадриде обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. На счету 25-летней белоруски 4 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертьфинале вторая ракетка мира встретится с россиянкой Миррой Андреевой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дэниэлл Коллинз (США, 13) — 4:6, 6:4, 6:3

Арина Соболенко
Мирра Андреева
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Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде