Мирра Андреева сыграет в одной команде с Соболенко в выставочном турнире в ОАЭ

Стали известны полные составы команд на выставочный турнир World Tennis League-2024. «Соколы» (Falcons): Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия. «Орлы» (Eagles): Александр Шевченко, Стефанос Циципас, Ига Свентек, Паула Бадоса. «Коршуны» (Kites): Ник Кирьос, Каспер Рууд, Симона Халеп, Ясмин Паолини. «Ястребы» (Hawks): Джордан Томпсон, Сумит Нагал, Мирра Андреева, Арина Соболенко. Турнир пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря. Команды сыграют по круговой системе, две лучшие выйдут в финал.