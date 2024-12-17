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Сегодня, 16:52

Мирра Андреева сыграет в одной команде с Соболенко в выставочном турнире в ОАЭ

Камила Абдурахманова
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Стали известны полные составы команд на выставочный турнир World Tennis League-2024.

«Соколы» (Falcons): Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия.

«Орлы» (Eagles): Александр Шевченко, Стефанос Циципас, Ига Свентек, Паула Бадоса.

«Коршуны» (Kites): Ник Кирьос, Каспер Рууд, Симона Халеп, Ясмин Паолини.

«Ястребы» (Hawks): Джордан Томпсон, Сумит Нагал, Мирра Андреева, Арина Соболенко.

Турнир пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря. Команды сыграют по круговой системе, две лучшие выйдут в финал.

Теннис
Андрей Рублев
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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