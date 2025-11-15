Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:07

Мирра Андреева вошла в топ-10 среди теннисисток по призовым за 2025 год

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева попала в топ-10 по заработанным призовым в 2025 году.

18-летняя спортсменка заработала около 4,7 миллиона долларов. В топ-20 попали еще три россиянки: 11-й стала Вероника Кудерметова (2,8 миллиона), 12-й — Екатерина Александрова (2,6), а 18-й — Диана Шнайдер (2,1).

В топ-3 рейтинга по призовым вошли белоруска Арина Соболенко (15), полька Ига Свентек (10) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (8,4).

4

  • hant64

    Мирра столько зелени заработала, а мама жадина, до сих пор обещаную собачку ей не купила.:rage: Наверное, денег нет лишних)).

    15.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Конечно Лев Кассиль несколько не добрал. Но всё равно, год был удачный, рекламодатели повелись после двух побед подряд на тысячниках, да ещё типа в 17 лет, ну и ролекс попался на эту приманку вместе с испанской косметологической фирмой по борьбе с прыщами. Конечно сейчас приходится объясняться с заказчиками, но главное сделано.

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Или лучше остановиться на личных , иначе может быть швахт !

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Ждем успехов в том году ! Уверен что пару заменишь !

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Арина Соболенко
    Вероника Кудерметова
    Диана Шнайдер
    Екатерина Александрова
    Елена Рыбакина
    Ига Свентек
    Мирра Андреева
    Читайте также
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя