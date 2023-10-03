Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:07

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира в Пекине, обыграв Павлюченкову

Алина Савинова
Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову во втором круге турнира в Пекине — 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.

Андреева 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Павлюченковой 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Следующей соперницей 16-летней спортсменки будет Елена Рыбакина из Казахстана.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:1

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Мирра Андреева
1
63
Читайте также
Президент МОК Бах высказался о двойных стандартах в отношении атлетов России
В «Спартаке» сообщили, что у Хлусевича травма боковой связки колена
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова победила украинку Цуренко на турнире в Пекине, выиграв у нее два сета всухую

Звонарева и Зигемунд пробились в четвертьфинал парного турнира в Пекине