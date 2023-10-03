Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира в Пекине, обыграв Павлюченкову

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову во втором круге турнира в Пекине — 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.

Андреева 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Павлюченковой 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Следующей соперницей 16-летней спортсменки будет Елена Рыбакина из Казахстана.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:1