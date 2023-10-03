Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира в Пекине, обыграв Павлюченкову

Сегодня, 16:07
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову во втором круге турнира в Пекине — 6:2, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.
Андреева 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Павлюченковой 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
Следующей соперницей 16-летней спортсменки будет Елена Рыбакина из Казахстана.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мирра Андреева (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:1