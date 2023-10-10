Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Гонконге

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую в первом круге турнира в Гонконге.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

16-летняя Андреева ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Ястремской 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко — Лейла Фернандес.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:3