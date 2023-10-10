Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:34

Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Гонконге

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую в первом круге турнира в Гонконге.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

16-летняя Андреева ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Ястремской 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко — Лейла Фернандес.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:3

Теннис
Даяна Ястремская
Мирра Андреева
2
Читайте также
Прощальный тур Овечкина. «Вашингтону» снова не светит плей-офф, но у клуба другая задача
ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов
В Уфе мать нашла тело дочери-подростка в багажнике машины
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую месяцем ранее девушку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек: «Если бы я снова стала первой ракеткой мира, я была бы гораздо лучше подготовлена»

Звонарева обыграла Кудерметову в первом круге турнира в Чжэнчжоу