Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Гонконге

Сегодня, 11:34
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую в первом круге турнира в Гонконге.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.
16-летняя Андреева ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Ястремской 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из одного.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко — Лейла Фернандес.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:3