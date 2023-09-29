Андреева — о сравнениях с Шараповой: «У меня своя карьера и своя жизнь»

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о том, что ее сравнивают с 5-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.

«Я бы хотела спросить у Шараповой, что она чувствовала, когда выиграла свой первый «Большой шлем» в 17 лет. Потом я бы хотела узнать другие вещи, но в первую очередь — что она чувствовала после победы на Уимблдоне в 2004 году. Возможно, люди скажут, что я иду по ее пути и делаю то же самое, что и она, но я не зацикливаюсь на этом. У меня своя карьера, своя жизнь. Я буду делать все возможное только для того, чтобы создать отличную карьеру», — приводит слова Андреевой The Tennis Letter.

В 2023 году Андреева вышла в четвертый круг на Уимблдоне и в Мадриде, дошла до третьего круга «Ролан Гаррос», а на US Open проиграла во втором круге.

На данный момент россиянка занимает 62-е место в рейтинге WTA.