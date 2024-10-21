Мирра Андреева — о поражении в финале турнира в Нинбо: «Поздравляю эту сучку Касаткину, ты показала отличный теннис»

Российская теннисистка Мирра Андреева поздравила Дарью Касаткину, которой она уступила в финале турнира WTA 500 в Нинбо.

«Заканчиваю сезон-2024 финалом в Нинбо! Поздравляю эту сучку Касаткину, ты определенно показала отличный теннис.И прости, Кончита (тренер Андреевой — Кончита Мартинес. — Прим. «СЭ»), надеюсь, ты меня не убьешь», — написала Андреева в соцсетях, выложив фотографии с Касаткиной и Мартинес.

«Сучка признательна», — ответила Касаткина в комментариях.

20 октября 27-летняя Касаткина обыграла Андрееву в финале турнира в Нинбо — 6:0, 4:6, 6:4. Касаткина завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в этом году. На счету 17-летней Андреевой два выхода в финалы и первое поражение в решающем матче.