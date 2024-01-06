Мирру Андрееву включили в новый международный пул допинг-тестирования

Россиянка Мирра Андреева вошла в новый пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса (ITF), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ITF.

Отмечается, что представительство российских теннисистов в международном пуле допинг-тестирования увеличилось на пять человек. В новый пул также были добавлены Элина Аванесян, Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Вера Звонарева и Александр Шевченко. Екатерина Глазкова выбыла из этого списка.

Под контролем ITF по-прежнему находятся Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Елизавета Коклина, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Камилла Рахимова и Арина Вараксина.

16-летняя Андреева была признана новичком года на церемонии WTA Player Award-2023. В прошлом году россиянка дошла до 3-го раунда «Ролан Гаррос», добралась до 4-го раунда Уимблдона и 2-го раунда US Open. В новом сезоне Андреева приняла участие в турнире в Брисбене (Австралия), где в четвертьфинале уступила Линде Носковой из Чехии со счетом 5:7, 3:6.