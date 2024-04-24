Аванесян не смогла выйти во второй круг турнира в Мадриде

Сегодня, 22:34
Российская теннисистка Элина Аванесян уступила американке Робин Монтгомери в первом круге турнира в Мадриде — 2:6, 2:6.
Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут. Россиянка один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала ни один брейк-пойнт из шести.
В следующем круге Монтгомери встретится с Кэти Бултер из Великобритании.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Робин Монтгомери (США, WC) — Элина Аванесян (Россия) — 6:2, 6:2