Петрова назвала три причины успеха 16-летней Андреевой

Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова объяснила успех 16-летней Мирры Андреевой.

«Во-первых, Мирра для своего возраста очень уравновешена и спокойна. Во-вторых, физически она очень хорошо сложена — высокая, но с хорошей массой тела, нет какой-то неуклюжести, которая часто встречается у девочек этого возраста. В-третьих, она мне чем-то очень напоминает Елену Дементьеву — такая же работоспособная, правильная, всегда все выслушивает и может перенести это в игру», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Также экс-теннисистка отметила сильные стороны Андреевой.

«Мирра очень хорошо держит удар. У нее и задняя линия хорошая, и подача, и прием, и с лета она всегда уверенно себя показывает. Я бы посоветовала всем девочкам, которые играют на юниорском уровне, смотреть ее матчи, равняться на нее и подражать. Ее собранность и хладнокровие надо перенимать», — сказала Петрова.

В 2023 году Андреева дошла до четвертого круга на турнире WTA 1000 в Мадриде и на Уимблдоне, и до третьего круга — на «Ролан Гаррос». На данный момент она занимает 70-е место в мировом рейтинге.