Россиянка Ласкутова проиграла аргентинке Подороске в первом круге турнира в Таиланде

Сегодня, 08:36
Российская теннисистка Ксения Ласкутова уступила аргентинке Наде Подороске в первом круге турнира в Хуахине — 1:6, 0:6. Матч длился 1 час 25 минут.
366-я ракетка мира Ласкутова сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 5 брейк-пойнтов. У 74-й ракетки мира Подороски — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге аргентинка сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open 2
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Надя Подороска (Аргентина) — Ксения Ласкутова (Россия, Q) — 6:1, 6:0