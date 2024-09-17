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Сегодня, 08:36

Россиянка Ласкутова проиграла аргентинке Подороске в первом круге турнира в Таиланде

Руслан Минаев
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Российская теннисистка Ксения Ласкутова уступила аргентинке Наде Подороске в первом круге турнира в Хуахине — 1:6, 0:6. Матч длился 1 час 25 минут.

366-я ракетка мира Ласкутова сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 5 брейк-пойнтов. У 74-й ракетки мира Подороски — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге аргентинка сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open 2

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Надя Подороска (Аргентина) — Ксения Ласкутова (Россия, Q) — 6:1, 6:0

Теннис
Надя Подороска

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