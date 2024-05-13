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Сегодня, 13:39

Осака проиграла Чжэн в четвертом круге турнира в Риме

Руслан Минаев
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Японка Наоми Осака проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертом круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 24 минуты. Китаянка реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Чжэн Циньвэнь встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США, 3) — Паула Бадоса (Испания).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Наоми Осака (Япония) — 6:2, 6:4

Теннис
Наоми Осака
0
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