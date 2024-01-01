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Сегодня, 16:19

Осака: «Рождение дочки сильно на меня повлияло. Это научило меня быть терпеливее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала возвращение в тур после рождения дочери. В первом матче после паузы она обыграла немку Тамару Корпач (6:3, 7:6 (11:9)) в турнире в Брисбене.

«Конечно, рождение дочки очень сильно на меня повлияло. Оно научило меня быть терпеливее. Но, вообще, самым болезненным опытом в моей жизни были роды. Мне казалось, что ничего хуже просто не придумаешь. После родов я сразу начала тренироваться, чтобы набрать форму и сейчас быть на этом самом месте. Я должна была изо всех сил стараться ради самой себя», — сказала Осака на пресс-конференции.

26-летняя теннисистка в июле 2023 года родила дочь. Во втором круге турнира в Брисбене Осака сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Теннис
Наоми Осака
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