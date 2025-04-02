Наварро вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

2 апреля, 21:17
Американка Эмма Наварро пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне.
Во втором круге 11-я ракетка мира победила соотечественницу Хэйли Баптист со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 35 минут.
В третьем круге домашнего турнира Наварро сыграет с победительницей матча Эшлин Крюгер (США, 15) — Кэти Волынец (США).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Наварро (США, 4) — Хэйли Баптист (США) — 6:4, 6:3