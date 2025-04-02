Наварро вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Американка Эмма Наварро пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне. Во втором круге 11-я ракетка мира победила соотечественницу Хэйли Баптист со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 35 минут. В третьем круге домашнего турнира Наварро сыграет с победительницей матча Эшлин Крюгер (США, 15) — Кэти Волынец (США). Чарльстон (США) Турнир WTA Credit One Charleston Open Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Эмма Наварро (США, 4) — Хэйли Баптист (США) — 6:4, 6:3