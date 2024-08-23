Наварро обыграла Фрех и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Сегодня, 07:57
Американская теннисистка Эмма Наварро в четвертьфинале турнира в Монтеррее обыграл Магдалену Фрех из Польши со счетом 6:7 (3:7), 6:0, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 23-летней амеркианки 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В полуфинале Наварро встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эмма Наварро (США, 2) — Магдалена Фрех (Польша, 9) — 6:7 (3:7), 6:0, 6:2