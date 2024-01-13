Наварро обыграла Мертенс в финале турнира в Хобарте

Сегодня, 07:57
Американская теннисистка Эмма Наварро одержала победу в финале турнира в Хобарте. В трех сетах она переиграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:1, 4:6, 7:5.Матч длился 2 часа 50 минут. 22-летняя американка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 из 19 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 12).
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Эмма Наварро (США, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — 6:1, 4:6, 7:5