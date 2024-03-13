Наварро выбила вторую ракетку мира Соболенко с турнира в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в трех сетах проиграла американке Эмме Наварро, занимающей 23-ю строчку рейтинга WTA, в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу представительницы США.

В четвертьфинале турнира Наварро сыграет против победительницы матча Диан Парри (Франция) — Мария Саккари (Греция, 9).

В прошлом году Соболенко дошла до финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эмма Наварро (США, 23) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:3, 3:6, 6:2