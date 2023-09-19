Наварро вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Американская теннисистка Эмма Наварро в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла соотечественницу Марию Матеас со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 22-летней американки эйс, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Во втором круге Наварро встретится с американкой Мэдисон Кис. Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Эмма Наварро (США) — Мария Матеас (США, Q) — 6:0, 6:4