Наварро вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Сегодня, 00:59
Американская теннисистка Эмма Наварро в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла соотечественницу Марию Матеас со счетом 6:0, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 22-летней американки эйс, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
Во втором круге Наварро встретится с американкой Мэдисон Кис.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Наварро (США) — Мария Матеас (США, Q) — 6:0, 6:4