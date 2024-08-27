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Сегодня, 13:24

Навратилова считает Мирру Андрееву «темной лошадкой» US Open

Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Многократная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова назвала россиянку Мирру Андрееву «темной лошадкой» нынешнего розыгрыша US Open.

В первом круге американского турнира Андреева встретится с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано. Игра состоится сегодня, 27 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.

17-летняя россиянка занимает 23-ю строчку рейтинга WTA.

«Мирра Андреева производит эффект. Она посеяна под 21-м номером... Безумие, насколько быстро это произошло. И ей всего 17 лет. Ее сестра Эрика не очень отстает. Мирре сильно добавил уверенности матч в Цинциннати, когда она почти победила Игу Свентек», — цитирует Навратилову официальный сайт WTA.

US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема. Матчи стартовали 26 августа и пройдут до 8 сентября включительно.

Источник: Официальный сайт WTA
Теннис
Мирра Андреева
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