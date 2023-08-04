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Сегодня, 16:29

Экс-тренер Радукану: «Свентек более совершенная теннисистка, чем Рыбакина и Соболенко»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Найджел Сирс, бывший тренер британской теннисистки Эммы Радукану, высказался о том, кто будет первым номером рейтинга WTA по итогам 2023 года.

«Если бы мне пришлось поспорить, я бы сказал, что это будет Ига Свентек. А в тройку по итогам года, вероятно, войдут Свентек, Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Я думаю, что Ига просто более совершенная теннисистка, чем две другие. Так что я выберу Свентек», — приводит слова Сирса TennisUptodate.

22-летняя Свентек занимает первое место в мировом рейтиге с 4 апреля 2022 года. На данный момент на второй строчке Соболенко, а на третьей — Рыбакина.

Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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