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Сегодня, 16:34

Немецкая теннисистка Кербер стала мамой

Мария Гусева
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Бывшая первая ракетка мира Ангелика Кербер в Twitter сообщила о том, что стала мамой, дочку назвали Лианой.

«Добро пожаловать в нашу семью, Лиана, 25.02.2023. То, что ты с нами, — это самое прекрасное и ошеломляющее чувство, которое мы только могли себе представить», — написала теннисистка.

35-летняя Кербер является победительницей трех турниров Большого шлема в одиночном разряде — Australian Open (2016), US Open (2016) и Уимблдона (2018). Всего на ее счету 14 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Анжелика Кербер
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