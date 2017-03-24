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24 марта 2017, 17:03

Ник Боллетьери: "Шарапова быстро вернется в лидеры рейтинга WTA"

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший тренер россиянки Марии Шараповой Ник Боллетьери выразил уверенность, что спортсменка быстро вернется на лидирующие позиции. Шарапова тренируется в академии Боллетьери во Флориде.

- Она быстро вернется в элиту, однако мы не знаем, что у нее в голове, - цитирует Боллетьери Tennis Channel. - Ей придется начать заново. Она не хочет, чтобы ее карьера завершилась бесславно.

Полагаю, что у нее есть все, чтобы вернуться успешно. Многое будет зависеть от того, как с точки зрения психологии она проведет первые турниры. Хотя я все равно готов поставить свои деньги, что уже в течение нескольких месяцев она вернется в лидеры рейтинга WTA.

 

Мария Шарапова
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