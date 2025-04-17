Самсонова пробилась в полуфинал парного турнира в Штутгарте

17 апреля, 16:50
Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар обыграли Азию Мухаммед (США) и Деми Схурс (Нидерланды) в четвертьфинале турнира в Штутгарте в парном разряде — 6:1, 6:1.
Игра продолжалась 53 минуты.
В полуфинале Самсонова и Меличар встретятся с победительницами пары Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 2).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1?064?510 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 4) — 6:1, 6:1