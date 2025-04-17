Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

17 апреля, 16:50

Самсонова пробилась в полуфинал парного турнира в Штутгарте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар обыграли Азию Мухаммед (США) и Деми Схурс (Нидерланды) в четвертьфинале турнира в Штутгарте в парном разряде — 6:1, 6:1.

Игра продолжалась 53 минуты.

В полуфинале Самсонова и Меличар встретятся с победительницами пары Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 2).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1?064?510 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 4) — 6:1, 6:1

Теннис
Людмила Самсонова
Читайте также
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя