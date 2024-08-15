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Сегодня, 00:56

Носкова и Шнайдер вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чешка Линда Носкова и россиянка Диана Шнайдер одержали победу в первом круге турнира в Цинциннати в парном разряде. В двух сетах они выиграли у Анны Данилиной из Кахастана и Ирины Хромачевой из России — 7:6 (7:5), 6:4.

Следующими соперницами Носковой и Шнайдер будут победительницы матча Магда Линетт/Пейтон Стирнс (Польша/США) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США).

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг

Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — 7:6 (7:5), 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
Ирина Хромачева
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