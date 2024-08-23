Носкова обыграла Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Чешская теннисистка Линда Носкова в четвертьфинале турнира в Монтеррее обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 19-летней чешки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. В полуфинале Носкова встретится с американкой Эммой Наварро. Монтеррей (Мексика) Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024 Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Линда Носкова (Чехия, 6) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 6:4, 6:4