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Сегодня, 07:07

Калашникова и Рахимова вышли в финал турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Грузинка Оксана Калашникова и россиянка Камилла Рахимова переиграли британок Саманту Маррей и Эден Сильву в полуфинале турнира в Гвадалахаре — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 16 минут.

Вторые финалистки определятся в матче Ивон Кавалье-Реймерс/Валерия Страхова (Испания/Украина) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия, 4) — Саманта Маррей/Эден Сильва (Великобритания) — 6:4, 6:3

Теннис
Камилла Рахимова

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