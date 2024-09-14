Калашникова и Рахимова вышли в финал турнира в Гвадалахаре

Грузинка Оксана Калашникова и россиянка Камилла Рахимова переиграли британок Саманту Маррей и Эден Сильву в полуфинале турнира в Гвадалахаре — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут. Вторые финалистки определятся в матче Ивон Кавалье-Реймерс/Валерия Страхова (Испания/Украина) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия). Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Полуфинал Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия, 4) — Саманта Маррей/Эден Сильва (Великобритания) — 6:4, 6:3