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Сегодня, 12:25

Эрика Андреева проиграла Данилович в первом круге турнира в Гуанчжоу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева уступила сербке Ольге Данилович в первом круге турнира в Гуанчжоу — 4:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

Андреева сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Данилович встретится с победительницей пары Эмина Бектас (США, Q) — Диан Парри (Франция, 5).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ольга Данилович (Сербия) — Эрика Андреева (Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
Эрика Андреева

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