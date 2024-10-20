Ольховский — о финале в Нинбо: «Касаткина подтвердила, что сегодня она сильнейшая в России»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу Дарьи Касаткиной над Миррой Андреевой в финале турнира WTA 500 в Нинбо (6:0, 4:6, 6:4).

«Дарья подтвердила, что на сегодняшний день она сильнейшая в России. Касаткина, может, немного поактивнее была, меньше ошибок у нее было. На мой взгляд, играли в меру своей силы сейчас. Женский теннис — это про внимание. Сегодняшний матч показал, что первая подача вообще ничего не решает. Девочки показали тот уровень, на который играют, а он у них достаточно высокий. Хотел бы их поздравить. У нас был русский финал — это всегда здорово», — сказал Ольховский «СЭ».

Игра продолжалась 1 час 55 минут. Касаткина ушла со счета 0:3 в решающем сете. 27-летняя россиянка не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. Спортсменка завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в 2024 году.

Александр Абустин