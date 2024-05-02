Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:00

Ольховский назвал причины поражения Андреевой в матче с Соболенко

Telegram Дзен

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российской теннисистки Мирры Андревой от представительницы Белоруссии Арины Соболенко (1:6, 4:6) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.

«Изначально Соболенко была фаворитом, все-таки Андреевой пока не хватает мощи в игре с такими противниками. Соболенко вела игру от самого начала до самого конца, играла очень резко и агрессивно. Мирра допускает мало ошибок в своей игре, стабильно играет за задней линией, но против таких игроков, как Соболенко, этого недостаточно. Арина не просто бьет наотмашь, она умело выбирает момент удара, хорошо играет внутри корта и не дает много времени на принятие решений, этому стоит поучиться», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В полуфинале соревнований Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Игра пройдет в четверг, 2 мая.

Соболенко является действующей победительницей «мастерса» в Мадриде.

Источник: ТАСС
Андрей Ольховский
Арина Соболенко
Мирра Андреева
1
0
Читайте также
Гусев, Буше и Ткачев стали номинантами на приз самому ценному игроку сезона КХЛ
Романцев отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
Макрон вновь не исключил возможность отправки войск на Украину
Расслабил команду, заставил забивать Медину и посадил на лавку Зиньковского. Пять самых важных изменений Владимира Слишковича в «Спартаке»
Умер чемпион по кулачному бою Александр Коломыцев
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Популярное видео
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Теннисистка Рыбакина раскритиковала плотный график соревнований

Свентек вышла в финал турнира в Мадриде