Ольховский назвал причины поражения Андреевой в матче с Соболенко

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении российской теннисистки Мирры Андревой от представительницы Белоруссии Арины Соболенко (1:6, 4:6) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.

«Изначально Соболенко была фаворитом, все-таки Андреевой пока не хватает мощи в игре с такими противниками. Соболенко вела игру от самого начала до самого конца, играла очень резко и агрессивно. Мирра допускает мало ошибок в своей игре, стабильно играет за задней линией, но против таких игроков, как Соболенко, этого недостаточно. Арина не просто бьет наотмашь, она умело выбирает момент удара, хорошо играет внутри корта и не дает много времени на принятие решений, этому стоит поучиться», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В полуфинале соревнований Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Игра пройдет в четверг, 2 мая.

Соболенко является действующей победительницей «мастерса» в Мадриде.