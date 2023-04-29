Ольховский объяснил, почему Андреевой в ближайшее время не грозит звездная болезнь

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе россиянки Мирры Андреевой над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт в третьем круге турнира в Мадриде.

«Сегодня торжественный день на турнире в Мадриде: выиграли Мирра, Самсонова, Сафиуллин, Аслан Карацев. Очень интересный турнир. Что помогает Мирре побеждать? Уверенность. Благодаря этому у нее стабильная и надежная игра», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ольховского.

Также он ответил на вопрос, как 16-летней Андреевой не заработать звездную болезнь.

«Рано еще в 16 лет. Она только первый крупный турнир играет. Какая звездная энергия? Она, наоборот, полна энергией и хочет побеждать. Никакой звездной болезни там нет и быть не может. Это потом уже, когда достигнешь какого-то уровня, тяжело удержаться. Все молодые спортсмены, кто идет наверх, через это проходят. Давайте она турнир сыграет. Пожелаем ей удачи. Думаю, она справится», — добавил Ольховский.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Андреева сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Матч пройдет 1 мая в 12.00 по московскому времени.