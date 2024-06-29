Ольховский оценил игру Касаткиной в полуфинале турнира в Истборне

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выступление российской теннисистки Дарьи Касаткиной в полуфинале турнира в Истборне.

28 июня россиянка обыграла итальянку Ясмин Паолини — 3:6, 7:5, 6:3.

«Дарья молодец, сегодня она выглядела очень уверенно. У них там непростые погодные условия, но тем не менее весь турнир Дарья играет здорово и показывает хороший теннис. Выход в финал — это очень хороший результат, я ее с этим поздравляю», — цитирует Ольховского ТАСС.

В финале турнира в Истборне Касаткина встретится с Лейлой Фернандес из Канады.