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Сегодня, 18:10

Ольховский оценил шансы Кудерметовой в финале против Соболенко

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала турнира WTA в Брисбене между россиянкой Полиной Кудерметовой и белоруской Ариной Соболенко.

«Полина настоящая молодчина, она начала этот год феноменально, и я хочу пожелать ей победы завтра. Естественно, мы все понимаем, что ей будет очень тяжело против Арины, но кто вообще предполагал, что она сможет дойти до финала, по пути обыграв ту же Касаткину, Крюгер, Самсонову и Калинину?» — сказал Ольховский «СЭ».

Финал турнира в Брисбене между Полиной Кудерметовой и Ариной Соболенко пройдет 5 января в 09.30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Андрей Ольховский
Арина Соболенко
Полина Кудерметова
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