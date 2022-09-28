Ольховский — о словах Терюшкова: «Касаткина набрала нужное количество очков для ЗМС»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на слова депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова о том, что он планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.

«На каком основании Роман Терюшков хочет оспорить звание Касаткиной? Не подпадает под критерии присвоения? Дело в том, что Дарья набрала нужное количество очков в турнире «Большого шлема» и Кубке Билли Джин Кинг. Поэтому ей присвоили звание заслуженного мастера спорта.

Если Терюшков хочет, то пусть оспаривает это решение. Это его право — отправить запрос в прокуратуру», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Дарья Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта России в понедельник, 26 сентября. 25-летняя спортсменка за карьеру выиграла семь турниров WTA, из них шесть — в одиночном разряде.