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Сегодня, 17:42

Ольховский признался, что игра теннисистки Андреевой вызывает восхищение

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что россиянка Мирра Андреева показывает стабильную игру на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, которая вызывает восхищение.

«Мирра молодец, она вызывает только восхищение тем, что обыгрывает таких игроков. Сегодня она показала стабильную и надежную игру. Тот теннис, который она показывает, уже достаточен для того, чтобы играть на высоком уровне. Не знаю, как дальше сложится для нее турнир, но последние две победы — это потрясающий результат, они стали неожиданностью. Посмотрим, насколько ей хватит сил и нервов», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Андреева победила канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:3, 6:4. Для 15-летней Андреевой это был второй матч на турнирах WTA, она одержала первую победу.

Андреева занимает 194-е место в рейтинге WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/17628165
Теннис
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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