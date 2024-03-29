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29 марта, 22:09

Ольховский прокомментировал игру Александровой в полуфинале турнира в Майами

Алина Савинова
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от матча российской теннисистки Екатерины Александровой с американкой Дэниэлл Коллинз на турнире в Майами.

«Так бывает. Александрова выложилась психологически в матчах со Свентек и Пегулой. Она показывала очень хороший теннис. А в полуфинале играла уже не так эффективно. Но нужно отдать должное ее сопернице — Коллинз, которая действовала провела неплохую встречу и действовала активнее, чем Екатерина. То, что Александрова обыграла первую и пятую ракеток мира, а потом уступила 53-й, говорит о небольшой разнице в классе между ведущими теннисистками в туре», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Матч между спортсменками продолжался 1 час 17 минут. Александрова взяла только пять геймов — 3:6, 2:6.

Источник: Vprognoze
Теннис
Андрей Ольховский
Екатерина Александрова
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