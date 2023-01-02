Ольховский о поражении Касаткиной от 102-й ракетки мира: «Ничего страшного, что нет выдающегося результата»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение российской теннисистки Дарьи Касаткиной в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде от Линды Носковой из Чехии (3:6, 7:6 (7:2), 3:6).

«Это первый турнир года. Всегда достаточно сложно входить в первые матчи после перерыва. Никаких проблем. Кто лучше настроился, подготовился, тот лучше и играет. Основной старт в любом случае впереди, это чемпионат Австралии. Думаю, каждый готовится к нему так, как считает нужным. Ничего страшного, что в первом турнире нет выдающегося результата», — сказал Ольховский «СЭ».

Во втором круге турнира в Аделаиде Носкова сыграет с победителем матча Клэр Лью — Присцилла Хон.

Линда Носкова занимает 102-е место в рейтинге WTA, Дарья Касаткина идет на восьмой строчке.