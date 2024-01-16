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Сегодня, 22:47

Ольховский считает, что Корнеева легко может навязать борьбу Хаддад-Майе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем матче второго круга Australian Open между 16-летней россиянкой Алиной Корнеевой и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

«Я думаю, что Алина легко может навязать борьбу и побороться за победу. Хаддад-Майя не лучшим образом выступала в Австралии до этого турнира. На сегодня в женском теннисе непобедимых нет. Есть примерно пятерка лидеров, а с остальными всегда можно играть и бороться за победу. Остается только пожелать Алине удачи и успеха завтра», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Корнеева — Хаддад-Майя состоится 17 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-korneeva-legko-mozhet-navyazat-bor-bu-haddad-maje/
Теннис
Алина Корнеева
Андрей Ольховский
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