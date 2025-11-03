Ольховский считает, что россиянки могут дойти до полуфинала Итогового турнира WTA

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова могут выйти в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде, несмотря на неудачный старт.

«Ничего страшного не произошло, на Итоговом турнире WTA можно проиграть один и даже два матча, а затем выиграть турнир. Кудерметовой с Мертенс немного не хватило, они уступили в решающем сете, у Андреевой и Шнайдер было сложнее. Думаю, шансы выйти в полуфинал еще неплохие, нужно не опускать руки и играть дальше», — цитирует Ольховского ТАСС.

Кудерметова с бельгийкой Элизе Мертенс уступили латвийке Елене Остапенко и Се Шувэй из Тайваня. Андреева и Шнайдер проиграли Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и канадке Габриэле Дабровски.

Итоговый турнир проходит в Саудовской Аравии и завершится 8 ноября.