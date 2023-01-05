Ольховский считает Кудерметову фаворитом в матче против Бегу

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде (Австралия) против румынки Ирины-Камелии Бегу.

«Победа Кудерметовой над Андрееску со счетом 6:4, 6:0 после 0:4 в начале игры — уникальный результат, такой редко где встретишь. Вероника играет уверенно, я думаю, что у нее была хорошая подготовка.

Кудерметова — фаворит в игре с Бегу для меня. Я считаю, что женский тур сейчас примерно равный, выделяется только Свентек — она явный лидер. А перепады, которые случаются в женском теннисе, говорят о разном психологическом состоянии. Если пошло, то один результат, если нет — то совсем другой. Я думаю, что в женском туре сейчас чаще побеждает тот, кто более уверен в себе. А по игре Вероника как раз выглядит уверенно», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

Матч Кудерметовой против Бегу состоится в пятницу, 6 января и начнется в 05.30 по московскому времени.