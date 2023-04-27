Ольховский считает перспективной теннисистку Андрееву

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский рассказал, что думает о выступлении россиянки Мирры Андреевой на турнире в Мадриде.

«В таком возрасте одерживать такие победы — это отличное достижение, она показала хорошую психологическую устойчивость. Я думаю, у нее хорошие перспективы, но заглядывать далеко пока не будем. Надеюсь, что эта победа придаст толчок для еще более интенсивного развития. Сложно сказать, пройдет ли она дальше по турниру, но то, что она сделала, — уже здорово», — цитирует Ольховского ТАСС.

Андреева победила канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:3, 6:4. Для 15-летней Андреевой это был второй матч на турнирах WTA, она одержала первую победу.

Андреева занимает 194-е место в рейтинге WTA.